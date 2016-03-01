Этот советник позволяет выбирать для открытия только длинные/короткие (или и те, и другие) позиции с помощью внесения дополнений в класс CExpert.

Прилагаются два различных файла:

LongShortExpertModified.mqh: это расширение добавляет в класс CExpert методы CheckOpen() и CheckReverse(), что позволяет открывать только ордеры определенного вида;

LongShortExpertMACD.mq5: этот советник — простая модификация встроенного класса ExpertMACD.mq5, позволяющая открывать только определенный тип ордеров, в соответствии со входными параметрами, и таким образом увеличивающая точность использования эксперта.

LongShortExpertModified

Эти дополнения изменяют дефолтное поведение класса CExpert, и по умолчанию позволяют работать только с определенным типом ордеров, в соответствии со следующим перечислением:

enum ENUM_AVAILABLE_POSITIONS { LONG_POSITION, SHORT_POSITION, BOTH_POSITION };

Это перечисление будет использоваться как входные параметры для готового советника, чтобы определить, какой тип ордеров ему будет позволено открывать. Оно предназначено только для внутреннего использования и позволяет отсылать только необходимые ордера. Разворотные ордера будут обрабатываться только в случае, если разрешены оба типа — и Sell, и Buy (в списке это будет соответствовать значению BOTH_POSITION).

Чтобы этого добиться, методы CheckOpen() и CheckReverse() переписаны:

class CLongShortExpertModified : public CExpert { protected : ENUM_AVAILABLE_POSITIONS m_positions; public : CLongShortExpertModified( void ); ~CLongShortExpertModified( void ); virtual bool CheckOpen( void ); virtual bool CheckReverse( void ); void SetAvailablePositions(ENUM_AVAILABLE_POSITIONS newValue){m_positions=newValue;}; };

CheckOpen() предназначен для проверки, короткая или длинная позиция открывается (в соответствии со значением m_positions):

bool CLongShortExpertModified :: CheckOpen() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: return CheckOpenLong(); case SHORT_POSITION: return CheckOpenShort(); default : return CExpert::CheckOpen(); } }

CheckReverse() проверяет противоположную позицию, только если разрешена обработка обоих типов ордеров:

bool CLongShortExpertModified::CheckReverse() { switch (m_positions) { case LONG_POSITION: case SHORT_POSITION: return false ; default : return CExpert::CheckReverse(); } }

LongShortExpertMACD

Этот класс представляет конкретный пример советника, написанного с использованием ранее описанного класса на основании ExpertMACD EA, по умолчанию включенного в состав платформы.

Прежде всего, должен быть включен конкретный класс эксперта и переданы входные параметры. Внешний советник также связывается с подклассом, взамен дефолтного Cexpert.



#include <Expert\LongShortExpertModified.mqh> input ENUM_AVAILABLE_POSITIONS Inp_Allowed_Positions=BOTH_POSITION; CLongShortExpertModified ExtExpert;

После инициализации эксперта параметры должны быть установлены в соответствии со входными значениями:

if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } ExtExpert.SetAvailablePositions(Inp_Allowed_Positions);

Никаких дополнительных изменений не требуется. Следующий рисунок показывает конфигурацию входных параметров для эксперта: