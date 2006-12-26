Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExFractals - эксперт для MetaTrader 4
- 8963
Индикатор ExTrend, размещенный мной ранее в Code Base (https://www.mql5.com/ru/code/11192), писался как раз для создания данного советника. Советник успешно работает без наличия этого индикатора, так как имеет свой встроенный.
Для фильтрации ненужных сигналов незаменимым оказался индикатор ExVol. Индикатор ExVol придется скачать, так как встраивать его целиком в код эксперта посчитал ненужным. Ссылка на индикатор: https://www.mql5.com/ru/code/11191
Из-за непонятных мне особенностей, эксперт показал отличные результаты в 2006 году и абсолютно противоположные в 2005. Возможно из-за History, так как весь 2006 г. тестировался на котировках от Alpari, но скорее всего из за специфики тренда, потому что в 2005 основная направленность была нисходящая, а в 2006 восходящая относительно пары EURUSD.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.12.22 20:00 (2006.01.01 - 2006.12.01)
|Модель
|Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
|Параметры
|lStopLoss=40; sStopLoss=40; lTakeProfit=100; sTakeProfit=100; lTrailingStop=30; sTrailingStop=30; Lots=0.1; a=3; DecreaseFactor=100; MaximumRisk=0.025; MaximumLots=100; coeff=0;
|Баров в истории
|8979
|Смоделировано тиков
|2489142
|Качество моделирования
|90.00%
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|877.92
|Общая прибыль
|2602.27
|Общий убыток
|-1724.35
|Прибыльность
|1.51
|Матожидание выигрыша
|7.98
|Абсолютная просадка
|65.00
|Максимальная просадка
|274.10 (16.78%)
|Относительная просадка
|21.60% (267.74)
|Всего сделок
|110
|Короткие позиции (% выигравших)
|58 (63.79%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|52 (63.46%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|70 (63.64%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|40 (36.36%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|101.17
|убыточная сделка
|-46.32
|Средняя
|прибыльная сделка
|37.18
|убыточная сделка
|-43.11
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|7 (275.73)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-215.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|330.36 (6)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-215.00 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
ExAccount
Скрипт ExAccount выводит данных из отчета тестирования на график.ExCandles
Индикатор ExCandles обозначает стрелками на графике комбинации свечей.
ExTrendv2
Индикатор ExTrendv2 - это новая версия индикатора ExTrend, рисующего фрактальные каналы.SymbolList fromSet
Скрипт извлекает список символов из *.set-файла и сохраняет его в csv-файл.