Модифицированный индикатор KDJ и автоматическая торговая система KDJ - эксперт для MetaTrader 4
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/7934
CashMachine | 5 M | Скрытые пороги Stop Loss и Take Profit || EURUSD
Лот = 0.2, Вы можете поменять его на 0.1 или на любое значениех1
Простая безиндикаторная система основанная на добавлении позиции с уменьшенным лотом, до достижения необходимого уровня прибыли.
Polish Layer Expert Advisor System Efficient - at a glance: "PLEASE"
Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Я рекомендую графики только с 15 минутным таймфреймом.Ravi+AO
Простой советник использует в работе 2 индикатора AO и RAVI (прилагается). НЕ ОПТИМИЗИРОВАН! Неплохие результаты показывает на паре EUR/USD - H1.