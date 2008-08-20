Простая безиндикаторная система основанная на добавлении позиции с уменьшенным лотом, до достижения необходимого уровня прибыли.

Лот = 0.2, Вы можете поменять его на 0.1 или на любое значение

Этот советник основан на индикаторах: RSI, WPR%, Stochastic, Moving Average, deMarker. Я рекомендую графики только с 15 минутным таймфреймом.

Простой советник использует в работе 2 индикатора AO и RAVI (прилагается). НЕ ОПТИМИЗИРОВАН! Неплохие результаты показывает на паре EUR/USD - H1.