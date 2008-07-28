CodeBaseРазделы
MACD_Histogram - индикатор для MetaTrader 4

Данный индикатор может быть использован на любых таймфреймах, линия дивергенции является автоматической.

Если Вы предпочитаете использовать линию дивергенции на MACD, можете использовать данный индикатор...

Удачной торговли.

MACD histogram

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8253

