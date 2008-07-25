CodeBaseРазделы
Spread swap - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
12263
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает спред и своп.


Spread swap


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8281

