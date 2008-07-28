CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SuperTrend - индикатор для MetaTrader 4

Jason Robinson | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
13414
Рейтинг:
(39)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор SuperTrend основан на точно таком же в ProRealTime. Он имеет такие же параметры: Количество периодов и Множитель. Работает так же.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8268

MACD_Histogram MACD_Histogram

Гистограмма MACD с автоматической линией дивергенции.

Советник 3MaCross Советник 3MaCross

Данный эксперт основан на индикаторе 3MACross.

DoubleCCI_Woodies DoubleCCI_Woodies

Два CCI с раскрашенными барами тренда

CCI_onMA CCI_onMA

Индикатор CCI_onMA.