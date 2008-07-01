Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AllAverages_v1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5905
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AllAverages_v1.
Price=0;
MA_Period=5;
MA_Shift=0;
MA_Method=1;
Label_Size=8;
LabelCol=Orange;
AllAverages_v1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8219
CCI CustomCandles
Индикатор CCI CustomCandles.Multi pair MACD
Индикатор Multi pair MACD. Еще одна разновидность MACD, показывает сигналы по парам: URUSD;GBPUSD и USDCAD.
Momo_trades
Эксперт был написан для проверки стратегии опубликованной на кроуфореOzFX_D1_IndAES_v1.0
Индикатор OzFX_D1_IndAES_v1.0.