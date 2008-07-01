CodeBaseРазделы
Индикаторы

AllAverages_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
Просмотров:
5905
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор AllAverages_v1.

Price=0;
MA_Period=5;
MA_Shift=0;
MA_Method=1;
Label_Size=8;
LabelCol=Orange;


AllAverages_v1

