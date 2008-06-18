CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZagHistory - индикатор для MetaTrader 4

Зеленые линии - High и Low индикатора.

Серая линия - середина последней линии.

