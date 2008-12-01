CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CosMod - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
6011
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает косинус вещественного остатка от деления цены инструмента на среднюю скользящую.





BearNaked Pattern1 BearNaked Pattern1

Это паттерн, который я использую в своей торговле. Он основан на CCI/MA и Боллинджере.

Отчет по стратегии на графике Отчет по стратегии на графике

Отрисовка всех результатов тестирования стратегии на графике из файла отчета.

Два индикатора m-Fibonacci и m-Candles Два индикатора m-Fibonacci и m-Candles

Индикаторы, которые могут отображают на одном графике несколько старших таймфреймов японских свечей и фибо-уровней.

HTH Trader HTH Trader

Советник Hedge The Hedge Trader.