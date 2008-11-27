Закрывает ордер по пересечению 2-х МА (5 и 7 по умолчанию). Читайте полное описание...

Номер за октябрь 2005 года - "FRAMA - Fractal Adaptive Moving Average" ("Фрактальная адаптивная скользящая средняя"). Длина будет принудительно приравнена четному числу. Нечетные числа будут увеличены до следующего четного.