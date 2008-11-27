CodeBaseРазделы
Канал линейной регрессии - индикатор для MetaTrader 4

dimicr
Просмотров:
16830
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Пользовательский инструмент линейной регрессии. Значения линии ЛР и линий Поддержки и Сопротивления находятся в буферах.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8016

