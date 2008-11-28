Ставь лайки и следи за новостями
PROphet - эксперт для MetaTrader 4
- 16051
-
Советник PROphet состоит из 2-х независимых друг от друга линейных перцептронов.
Каждый из них делит входные признаки-свечные смещения-на 2 класса.
Перцептрон № 1 >
класс № 1 : BUY и класс № 2: флет или SELL
Перцептрон № 2 >
класс № 1: SELL и класс № 2: флет или BUY
В этом вся фишка советника-не запихивать классы только BUY и только SELL в один перцептрон!
Оптимизация проходит за предыдущие 12 недель,в выходные дни,в 2 этапа.
Э т а п № 1:
устанавливаются переменные daBUY=true и daSELL=false,и оптимизируется только
веса x1,x2,x3,x4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс slb от 30 до 100,всё - с шагом 1.
Э т а п № 2:
устанавливаются переменные daBUY=false и daSELL=true,и оптимизируется только
веса y1,y2,y3,y4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс sls от 30 до 100,всё - с шагом 1.
После проведения оптимизации обе переменные daBUY и daSELL устанавливаются в true .
Полученные значения действительны на следующую /будущую/ неделю.
Адаптация параметров после каждой прошедшей недели происходит по методу - здесь.
Результаты форвард-теста "обычной" недели с 21 июля 2008 г. по 26 июля 2008:
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;
|Баров в истории
|2420
|Смоделировано тиков
|46219
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|12
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|145.00
|Общая прибыль
|215.00
|Общий убыток
|-70.00
|Прибыльность
|3.07
|Матожидание выигрыша
|18.13
|Абсолютная просадка
|61.00
|Максимальная просадка
|70.00 (6.11%)
|Относительная просадка
|6.11% (70.00)
|Всего сделок
|8
|Короткие позиции (% выигравших)
|5 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|3 (66.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|7 (87.50%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|1 (12.50%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|138.00
|убыточная сделка
|-70.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|30.71
|убыточная сделка
|-70.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|7 (215.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-70.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|215.00 (7)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-70.00 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|7
|непрерывный проигрыш
|1
