Советники

PROphet - эксперт для MetaTrader 4

Борис
Просмотров:
16051
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник PROphet состоит из 2-х независимых друг от друга линейных перцептронов.


Каждый из них делит входные признаки-свечные смещения-на 2 класса.


Перцептрон № 1 >

класс № 1 : BUY и класс № 2: флет или SELL


Перцептрон № 2 >

класс № 1: SELL и класс № 2: флет или BUY


В этом вся фишка советника-не запихивать классы только BUY и только SELL в один перцептрон!


Оптимизация проходит за предыдущие 12 недель,в выходные дни,в 2 этапа.


Э т а п № 1:

устанавливаются переменные daBUY=true и daSELL=false,и оптимизируется только


веса x1,x2,x3,x4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс slb от 30 до 100,всё - с шагом 1.


Э т а п № 2:

устанавливаются переменные daBUY=false и daSELL=true,и оптимизируется только


веса y1,y2,y3,y4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс sls от 30 до 100,всё - с шагом 1.


После проведения оптимизации обе переменные daBUY и daSELL устанавливаются в true .
Полученные значения действительны на следующую /будущую/ неделю.
Адаптация параметров после каждой прошедшей недели происходит по методу - здесь.

Результаты форвард-теста "обычной" недели с 21 июля 2008 г. по 26 июля 2008:

Strategy Tester Report
PROphet

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыdaBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Баров в истории2420Смоделировано тиков46219Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков12




Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль145.00Общая прибыль215.00Общий убыток-70.00
Прибыльность3.07Матожидание выигрыша18.13

Абсолютная просадка61.00Максимальная просадка70.00 (6.11%)Относительная просадка6.11% (70.00)

Всего сделок8Короткие позиции (% выигравших)5 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)3 (66.67%)

Прибыльные сделки (% от всех)7 (87.50%)Убыточные сделки (% от всех)1 (12.50%)
Самая большаяприбыльная сделка138.00убыточная сделка-70.00
Средняяприбыльная сделка30.71убыточная сделка-70.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)7 (215.00)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-70.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)215.00 (7)непрерывный убыток (число проигрышей)-70.00 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш7непрерывный проигрыш1


При таком подходе в "пророчестве" возможен неплохой хедж в торговле,и не только внутри одного дня.
