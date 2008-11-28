Советник PROphet состоит из 2-х независимых друг от друга линейных перцептронов.

Каждый из них делит входные признаки-свечные смещения-на 2 класса.

класс № 1 : BUY и класс № 2: флет или SELL

класс № 1: SELL и класс № 2: флет или BUY

В этом вся фишка советника- не запихивать классы только BUY и только SELL в один перцептрон!

Оптимизация проходит за предыдущие 12 недель,в выходные дни,в 2 этапа.

устанавливаются переменные daBUY=true и daSELL=false,и оптимизируется только

веса x1,x2,x3,x4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс slb от 30 до 100,всё - с шагом 1.

устанавливаются переменные daBUY=false и daSELL=true,и оптимизируется только

веса y1,y2,y3,y4 от 1 до 200,и передвигаемый стоп-лосс sls от 30 до 100,всё - с шагом 1.

После проведения оптимизации обе переменные daBUY и daSELL устанавливаются в true .Полученные значения действительны на следующую /будущую/ неделю.Адаптация параметров после каждой прошедшей недели происходит по методу - здесь.

Результаты форвард-теста "обычной" недели с 21 июля 2008 г. по 26 июля 2008:

Strategy Tester Report

PROphet

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 5 Минут (M5) 2008.07.21 00:00 - 2008.07.25 22:55 (2008.07.21 - 2008.07.26) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры daBUY=true; x1=9; x2=29; x3=94; x4=125; slb=68; daSELL=true; y1=61; y2=100; y3=117; y4=31; sls=72;

Баров в истории 2420 Смоделировано тиков 46219 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 12









Начальный депозит 1000.00







Чистая прибыль 145.00 Общая прибыль 215.00 Общий убыток -70.00 Прибыльность 3.07 Матожидание выигрыша 18.13



Абсолютная просадка 61.00 Максимальная просадка 70.00 (6.11%) Относительная просадка 6.11% (70.00)

Всего сделок 8 Короткие позиции (% выигравших) 5 (100.00%) Длинные позиции (% выигравших) 3 (66.67%)

Прибыльные сделки (% от всех) 7 (87.50%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (12.50%) Самая большая прибыльная сделка 138.00 убыточная сделка -70.00 Средняя прибыльная сделка 30.71 убыточная сделка -70.00 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (215.00) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-70.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 215.00 (7) непрерывный убыток (число проигрышей) -70.00 (1) Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 1





При таком подходе в "пророчестве" возможен неплохой хедж в торговле,и не только внутри одного дня.