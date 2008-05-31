CodeBaseРазделы
Индикаторы

BreakOut_Panca_eagle - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор BreakOut_Panca_eagle.

Параметры:

extern int NumberOfDays=50;
extern string periodBegin ="00:00";
extern string periodEnd ="05:30";
extern string BoxEnd ="23:00";
extern int BoxBreakOut_Offset=10;


BreakOut_Panca_eagle

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8169

