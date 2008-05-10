Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Чистые валютные позиции - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4593
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
RelDownTrLen
Показывает отношение длины текущего нисходящего тренда (в барах) к общей длине периода barsToProcess (в барах), где ищется нисходящий тренд. Нужно при вставке индикатора на график вручную закрепить минимум 0 и максимум 1.RelUpTrLen
Показывает отношение длины найденного восходящего тренда к длине всего отрезка, где ищет восходящий тренд.
Графический калькулятор
Позволяет рассчитывать прибыль, стопаут и маржу просто передвигая на графике три линии, соответствующие уровню открытия, стоп-лосса и тэйкпрофита позицииLevels_A_Vlad
Показывает уровни поддержки/сопротивления рассчитанные по методике Антонова В.Б. (A_Vlad). для графиков