Индикаторы

Чистые валютные позиции - индикатор для MetaTrader 4

Demonzero
Просмотров:
4593
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
RelDownTrLen RelDownTrLen

Показывает отношение длины текущего нисходящего тренда (в барах) к общей длине периода barsToProcess (в барах), где ищется нисходящий тренд. Нужно при вставке индикатора на график вручную закрепить минимум 0 и максимум 1.

RelUpTrLen RelUpTrLen

Показывает отношение длины найденного восходящего тренда к длине всего отрезка, где ищет восходящий тренд.

Графический калькулятор Графический калькулятор

Позволяет рассчитывать прибыль, стопаут и маржу просто передвигая на графике три линии, соответствующие уровню открытия, стоп-лосса и тэйкпрофита позиции

Levels_A_Vlad Levels_A_Vlad

Показывает уровни поддержки/сопротивления рассчитанные по методике Антонова В.Б. (A_Vlad). для графиков