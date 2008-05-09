CodeBaseРазделы
Индикаторы

RelDownTrLen - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает отношение длины (в барах) найденного этим индикатором нисходящего тренда к длине barsToProcess (естественно, тоже в барах) всего отрезка, где ищет нисходящий тренд. При установке на график нужно вручную закрепить минимум 0 и максимум 1. Сразу после установки на график индикатор показывает только одно значение, что графически выглядит как не очень заметная точка. По мере поступления новых баров график индикатора становится более заметным. Для знакомства с индикатором можно поставить его на минутный график и понаблюдать за его поведением не менее нескольких минут.




RelUpTrLen RelUpTrLen

Показывает отношение длины найденного восходящего тренда к длине всего отрезка, где ищет восходящий тренд.

1-2-3 1-2-3

Реализация метода, описанного на странице http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. Автор реализации не является автором метода, поэтому за правильность реализации не ручается.

Чистые валютные позиции Чистые валютные позиции

Индикатор печатает на экране чистые позиции по всем валютам. Монитор мульвалютного портфеля.

Графический калькулятор Графический калькулятор

Позволяет рассчитывать прибыль, стопаут и маржу просто передвигая на графике три линии, соответствующие уровню открытия, стоп-лосса и тэйкпрофита позиции