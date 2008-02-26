CodeBaseРазделы
Индикаторы

FFS_CrossTiming - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4112
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Forex-TSD

Индикатор FFS CrossTiming. Показывает тренд всех cross'ов, связанных с рассматриваемой парой. Далее см. в код индикатора.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7910

