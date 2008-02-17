ВНИМАНИЕ: у него по умолчанию выключено ручное подтверждение торговли !





Автор: Forex-ExpertsСоветник ASC++.Отсутствует трейлинг стоп, и проблемы с йеновыми парами. Сливает во флете. Избегает SWAP (закрывает ордера в 23:59 и тут же открывает).