Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ASC++ - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3367
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Forex-Experts
Советник ASC++.
Советник ASC++.
ВНИМАНИЕ: у него по умолчанию выключено ручное подтверждение торговли !Отсутствует трейлинг стоп, и проблемы с йеновыми парами. Сливает во флете. Избегает SWAP (закрывает ордера в 23:59 и тут же открывает).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7875
SilverTrend v3
Советник Silver Trend v3. Открывает одну сделку.Probe
Советник Probe.
Kijun Sen Robot (KSRobot)
Советник Kijun Sen Robot. Использует индикаторы: Ichimoku, MA, SAR. Оптимизирован для валютных пар: GBPUSD и EURUSD c периодом M30. Полное описание см. в коде.ichimok2005
Советник ichimok2005. Использует индикатор Ichimoku.