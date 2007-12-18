CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

GlamTrader - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3032
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gideon Smolders

Советник GlamTrader. Использует индикатор Laguerre.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H1.
Модель: все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7691

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

Советник FxDownloader 2006.

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

Советник Get Rich or Die Trying GBP.

Graal-003 Graal-003

Советник Graal-003. Использует индикатор iFractals.

Индикатор квазиобъемных баров Индикатор квазиобъемных баров

Формируются бары имеющие примерно равный объем. Параметр mode определяет период расчета среднего объема 0 - неделя, 1 - месяц, 2 - квартал, 3 - год Параметр TM формируемый таймфрейм (может быть и не стандартным) Базовый тайм-фрейм M1, M5 и M15.