Exp_karacatica - эксперт для MetaTrader 4

Автор: Дмитрий.

Эксперт на двух индикаторах (ADX и Momentum) со встроенным оптимизатором. По результатам оптимизации выбирает лучший период индикаторов и направление торговли или воздерживается от торговли.
Использует индикатор Ikarakatica.

Принимал участие Automated Trading Championship 2006.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: работает только на M15.
Модель: все тики.



От автора: На флете совершенно неэффективен, но если попадет на тренд, который случается 1-3 раза в год - держитесь!
Ikarakatica Ikarakatica

Индикатор Ikarakatica. Показывает когда покупать и продавать.

Farhad Farhad

Советник Farhad. Имеет множество настроек. Так же использует индикаторы: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.

FlatTrend v.2 FlatTrend v.2

Модифицированная версия индикатора FlatTrend, показывает начало и конец флэта.

Flat Trend v1.0 Flat Trend v1.0

Советник Flat Trend v1.0 Использует индикатор FlatTrend V2.