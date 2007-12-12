Смотри, как бесплатно скачать роботов
Автор: Дмитрий.
Эксперт на двух индикаторах (ADX и Momentum) со встроенным оптимизатором. По результатам оптимизации выбирает лучший период индикаторов и направление торговли или воздерживается от торговли.
Использует индикатор Ikarakatica.
Принимал участие Automated Trading Championship 2006.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: работает только на M15.
Модель: все тики.
От автора: На флете совершенно неэффективен, но если попадет на тренд, который случается 1-3 раза в год - держитесь!
