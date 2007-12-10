Смотри, как бесплатно скачать роботов
EMA - советник на пересечении двух скользящих средних - эксперт для MetaTrader 4
Автор: Виталик
Советник на пересечениях двух EMA. Использует индикатор MA.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: все тики.
