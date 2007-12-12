Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Ikarakatica - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13413
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Дмитрий
Индикатор Ikarakatica. Показывает когда покупать и продавать.
Принимал участие в Automated Trading Championship 2006.
Индикатор Ikarakatica. Показывает когда покупать и продавать.
Принимал участие в Automated Trading Championship 2006.
Farhad
Советник Farhad. Имеет множество настроек. Так же использует индикаторы: MACD, Stochastic, SAR, Momentum, MA.EMA - советник на пересечении двух скользящих средних
Классические сигналы на открытие позиций по пересечению двух скользящих средних.
Exp_karacatica
Эксперт на двух индикаторах (ADX и Momentum) со встроенным оптимизатором. По результатам оптимизации выбирает лучший период индикаторов и направление торговли или воздерживается от торговли.FlatTrend v.2
Модифицированная версия индикатора FlatTrend, показывает начало и конец флэта.