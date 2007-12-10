CodeBaseРазделы
e-News-Lucky$ - эксперт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Авторы: Lucky$ & KimIV
 
Выставление ордеров в определённое время на пробой диапазона. Если ни один ордер не сработал, то модификация на каждом баре.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: M5.
Модель: контрольные точки.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7672

