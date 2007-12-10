Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
e.2.12 5 min - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3158
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: tageiger aka fxid10t
Советник e.2.12 5 min.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: по ценам открытия.
Советник e.2.12 5 min.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: по ценам открытия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7671
DT RSI EXP1
Советник DT-RSI-EXP1. Использует индикаторы RSI и RFTL.DoubleMA Crossover EA
Советник DoubleMA Crossover EA.
e-News-Lucky$
Советник e-News-Lucky$.Donchain counter - channel system
Советник Donchain counter-channel system. Использует индикатор Donchian Channels - Generalized version1