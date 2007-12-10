CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

e.2.12 5 min - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3158
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: tageiger aka fxid10t

Советник e.2.12 5 min.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: по ценам открытия.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7671

DT RSI EXP1 DT RSI EXP1

Советник DT-RSI-EXP1. Использует индикаторы RSI и RFTL.

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

Советник DoubleMA Crossover EA.

e-News-Lucky$ e-News-Lucky$

Советник e-News-Lucky$.

Donchain counter - channel system Donchain counter - channel system

Советник Donchain counter-channel system. Использует индикатор Donchian Channels - Generalized version1