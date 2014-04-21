CodeBaseРазделы
Индикаторы

AMA Slow Trend Line - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3299
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MetaQuotes

Мувинг с использованием Adaptive Moving Average Перри Кауфмана.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 07.08.2006.

Рис.1. Индикатор AMA_STL

