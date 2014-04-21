Смотри, как бесплатно скачать роботов
AMA Slow Trend Line - индикатор для MetaTrader 5
- 3299
Реальный автор:
MetaQuotes
Мувинг с использованием Adaptive Moving Average Перри Кауфмана.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 07.08.2006.
Рис.1. Индикатор AMA_STL
