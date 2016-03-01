CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD Signals - индикатор для MetaTrader 5

TheXpert
Просмотров:
3097
Рейтинг:
(49)
Опубликован:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Здесь находится исходный код для MetaTrader 4.

В нем нет алертов и объектов "стрелки", но он вполне функционален.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9216

