CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ang_AZad_C_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1915
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ang_AZad_C с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ang_AZad_C.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ang_AZad_C_HTF

Рис.1. Индикатор ang_AZad_C_HTF

DS_Stochastic DS_Stochastic

Индикатор DS_Stochastic представляет собой оригинальный Stochastic Oscillator, в котором применено EMA-сглаживание.

ang_AZad_C ang_AZad_C

Ненормированный осциллятор ang_AZad_C помогает определить доминирующую тенденцию тренда.

DS_Stochastic_HTF DS_Stochastic_HTF

Индикатор DS_Stochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

dt_FFT dt_FFT

Библиотека функций быстрого преобразования Фурье FFT.