CVD (Cumulative Volume Delta) - индикатор для MetaTrader 5

Salman Soltaniyan
Легкий индикатор CVD с открытым исходным кодом для MetaTrader 5. Он визуализирует чистое давление покупок и продаж в виде свечей CVD в отдельном окне - простое начало для анализа объема и потока ордеров.

Что он делает

  • Вычисляет и строит графики CVD на вашем графике, используя данные M1 (бесплатная версия)
  • Опциональный сброс на границах таймфрейма (или никогда не сбрасывать)
  • Работает на любом символе и таймфрейме

Как рассчитывается (бесплатная версия)

  • Для каждой свечи M1: direction = sign(close - open)
  • Дельта объема = направление × tick_volume
  • CVD = кумулятивная сумма дельт объемов
  • Строится в виде свечей (открытие/закрытие = предыдущий/текущий CVD)

Входы

  • InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): таймфрейм для сброса CVD (например, H1, D1)
  • InpNoReset (bool): установите true, чтобы никогда не сбрасывать.

Установите

  1. Скопируйте файл CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 в: MQL5/Indicators
  2. Скомпилировать в MetaEditor (F7) или перезапустить MetaTrader 5
  3. Прикрепить из Навигатор → Индикаторы

Советы и устранение неполадок

  • При первом запуске может потребоваться, чтобы MT5 загрузил историю M1. Будьте терпеливы; прокрутка графика или смена таймфрейма могут помочь MT5 получить данные.
  • Если CVD не обновляется, убедитесь, что на вашем символе/таймфрейме доступна история M1.
  • Если терминал работает медленно, попробуйте использовать менее загруженные символы или меньшее количество открытых графиков.



CVD

Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65527

