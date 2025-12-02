Смотри, как бесплатно скачать роботов
CVD (Cumulative Volume Delta) - индикатор для MetaTrader 5
- 447
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Легкий индикатор CVD с открытым исходным кодом для MetaTrader 5. Он визуализирует чистое давление покупок и продаж в виде свечей CVD в отдельном окне - простое начало для анализа объема и потока ордеров.
Что он делает
- Вычисляет и строит графики CVD на вашем графике, используя данные M1 (бесплатная версия)
- Опциональный сброс на границах таймфрейма (или никогда не сбрасывать)
- Работает на любом символе и таймфрейме
Как рассчитывается (бесплатная версия)
- Для каждой свечи M1: direction = sign(close - open)
- Дельта объема = направление × tick_volume
- CVD = кумулятивная сумма дельт объемов
- Строится в виде свечей (открытие/закрытие = предыдущий/текущий CVD)
Входы
- InpResetPeriod (ENUM_TIMEFRAMES): таймфрейм для сброса CVD (например, H1, D1)
- InpNoReset (bool): установите true, чтобы никогда не сбрасывать.
Установите
- Скопируйте файл CVD_MT5_v3_m1_codebase.mq5 в: MQL5/Indicators
- Скомпилировать в MetaEditor (F7) или перезапустить MetaTrader 5
- Прикрепить из Навигатор → Индикаторы
Советы и устранение неполадок
- При первом запуске может потребоваться, чтобы MT5 загрузил историю M1. Будьте терпеливы; прокрутка графика или смена таймфрейма могут помочь MT5 получить данные.
- Если CVD не обновляется, убедитесь, что на вашем символе/таймфрейме доступна история M1.
- Если терминал работает медленно, попробуйте использовать менее загруженные символы или меньшее количество открытых графиков.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65527
