Библиотеки

Class For Working With Databases In A Simplified Manner - библиотека для MetaTrader 5

Pfunzo Nefal | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
147
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Опубликован:
Захотев работать с базой данных SQLite для хранения статистических данных, полученных в результате моделирования, я очень рано заметил, что работа со встроенными функциями базы данных кажется очень сложной и трудоемкой. Тогда я решил создать упрощенный класс и функции, чтобы облегчить себе работу.

Чтобы использовать класс, разработчику нужно просто включить файл в код, вызвать объект databases.xxxxfunction_name().

Он очень хорошо послужил мне в извлечении и сохранении тысяч точек данных.

Спасибо.


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48362

