Class For Working With Databases In A Simplified Manner - библиотека для MetaTrader 5
Захотев работать с базой данных SQLite для хранения статистических данных, полученных в результате моделирования, я очень рано заметил, что работа со встроенными функциями базы данных кажется очень сложной и трудоемкой. Тогда я решил создать упрощенный класс и функции, чтобы облегчить себе работу.
Чтобы использовать класс, разработчику нужно просто включить файл в код, вызвать объект databases.xxxxfunction_name().
Он очень хорошо послужил мне в извлечении и сохранении тысяч точек данных.
Спасибо.
