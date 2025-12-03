Захотев работать с базой данных SQLite для хранения статистических данных, полученных в результате моделирования, я очень рано заметил, что работа со встроенными функциями базы данных кажется очень сложной и трудоемкой. Тогда я решил создать упрощенный класс и функции, чтобы облегчить себе работу.

Чтобы использовать класс, разработчику нужно просто включить файл в код, вызвать объект databases.xxxxfunction_name().

Он очень хорошо послужил мне в извлечении и сохранении тысяч точек данных.

Спасибо.



