Библиотеки

Разработка мультивалютного эксперта - исходные коды из серии статей - библиотека для MetaTrader 5

Yuriy Bykov
Эта серия статей находится в процессе написания. По мере продвижения вперёд исходные коды новых статей будут добавляться в эту библиотеку.

Рекомендуется просматривать код в порядке публикации статей, чтобы лучше следить за развитием и вносимыми изменениями.

На данном этапе общая схема библиотеки выглядит следующим образом:


Пример результатов тестирования советника из статьи (часть 3):



Список опубликованных статей с подробным описанием процесса разработки:

Из-за большого количества файлов полный код находится в прикрепленном архиве. Распакуйте его в папку Experts. Файлы внутри разделены на папки, относящиеся к отдельным статьям. В архив добавлен код из всех частей, но на данный момент переведены комментарии только к первой и второй частям.

Два видимых файла исходного кода не используются, они нужны только для публикации.

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48361

