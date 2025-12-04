Эта серия статей находится в процессе написания. По мере продвижения вперёд исходные коды новых статей будут добавляться в эту библиотеку.

Рекомендуется просматривать код в порядке публикации статей, чтобы лучше следить за развитием и вносимыми изменениями.

На данном этапе общая схема библиотеки выглядит следующим образом:





Пример результатов тестирования советника из статьи (часть 3):









Список опубликованных статей с подробным описанием процесса разработки:

Разработка мультивалютного советника (часть 1): Совместная работа нескольких торговых стратегий

Существует достаточно много различных торговых стратегий. С точки зрения диверсификации рисков и повышения устойчивости результатов торговли может быть полезно использовать несколько параллельных стратегий. Но если каждая стратегия реализуется как отдельный советник, то управлять их совместной работой на одном торговом счете становится гораздо сложнее. Чтобы решить эту проблему, целесообразно реализовать работу разных торговых стратегий в одном советнике.





Продолжим разработку мультивалютного советника с несколькими параллельными стратегиями. Попробуем перенести всю работу по открытию рыночных позиций с уровня стратегии на уровень эксперта, управляющего стратегиями. Сами стратегии будут торговать только виртуально, без открытия рыночных позиций.





Мы уже достигли определенного прогресса в разработке мультивалютного советника с несколькими параллельными стратегиями. Учитывая накопленный опыт, мы пересмотрим архитектуру нашего решения и постараемся улучшить ее, прежде чем зайти слишком далеко вперед.





Начав разработку мультивалютного советника, мы уже достигли определенных результатов и успели провести несколько итераций по улучшению кода. Однако наш советник не мог работать с отложенными ордерами и возобновлять работу после перезапуска терминала. Давайте добавим эти функции.

Из-за большого количества файлов полный код находится в прикрепленном архиве. Распакуйте его в папку Experts. Файлы внутри разделены на папки, относящиеся к отдельным статьям. В архив добавлен код из всех частей, но на данный момент переведены комментарии только к первой и второй частям.

Два видимых файла исходного кода не используются, они нужны только для публикации.