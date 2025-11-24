CodeBaseРазделы
Индикаторы

iForexSessions - индикатор для MetaTrader 5

amrali
Индикатор Forex Sessions

Выделяет сессии рынка Форекс

Индикатор предполагает местное "настенное" время торговли с 8:00 утра до 5:00 вечера на каждом рынке Форекс, за исключением Сиднея - 7:00 утра - 4:00 вечера или 9:00 утра - 6:00 вечера.

Функции:

Рисуйте цветные прямоугольники для сессий рынка Форекс (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк).

Точное время сессий на графиках форекс-пар и золота (торговля форекс-парами начинается в 17:00 NY. Золото начинается на час позже).

Индикатор учитывает смещение GMT + переход на летнее время для сервера брокера, а также для часовых поясов.

Расчет времени в индикаторе производится с помощьюбиблиотеки TimeZoneInfo

Дополнительные часы брокера (в левом нижнем углу) с полезной информацией:

- время сервера

- смещение брокера по GMT

- Время, оставшееся до выходных (чтобы вы могли закрыть открытые сделки или пропустить открытие новых до выходных).

- Статус синхронизации времени локального компьютера. Подсказка проверить https://time.is/, если время на компьютере не синхронизировано.


Перемещение указателя мыши на бар графика при нажатой клавише 'Ctrl': номер бара и время (и соответствующее время на основных рынках Forex) будут записаны в окно графика для отладки.

Входные параметры:



Параметр: "Загружать символ XAUUSD для оценки TZ/DST сервера".

По умолчанию индикатор будет искать и загружать символ XAUUSD для оценки смещения часового пояса сервера. XAUUSD может обеспечить более надежные результаты (особенно для брокеров, которые следуют графику EU DST ) в недели, когда графики US DST и EU DST рассинхронизированы (март и конец октября). Кроме того, если ваш брокер придерживается графика US DST или вообще не придерживается, то использование символа графика также не помешает. Установите этот параметр в значение 'false', чтобы использовать символ текущего графика, а не XAUUSD.

Чтобы определить расписание светового дня (DST) у вашего брокера, вы можете использовать этот скрипт https://www.mql5.com/ru/code/48650.

Примечание:

В качестве побочного эффекта того, что XAUUSD начинается на час позже Forex, переключение DST будет происходить на час позже (только в тестере стратегий, но не в обычном режиме).




Бонусная функция: При перемещении указателя мыши на бар графика при нажатой клавише 'Ctrl'

номер бара # и его время (а также соответствующее время на основных рынках Forex) будут записаны в окно графика для отладки.

Затем, чтобы удалить отладочную информацию с графика, просто щелкните мышью в любом месте графика (без нажатия клавиши 'Ctrl').


Другие индикаторы рыночных сессий:

Market_Sessions

i-Sessions

Торговые сессии Открытие - Закрытие

Идентификация рыночных сессий на рынке Форекс


Все вышеперечисленные индикаторы (и почти все другие индикаторы в кодовой базе) используют жестко закодированные фиксированные смещения для часовых поясов и не учитывают DST на сервере брокера или часовые пояса. Это просто неточно, потому что время сессии меняется в течение года, либо из-за того, что 1) брокер переводит часовой пояс на DST, либо 2) один или несколько основных рынков форекс меняют DST в своем часовом поясе.



    ПРИМЕЧАНИЕ: Было подтверждено, что индикатор работает на следующем списке брокеров (имеющих различные торговые графики, смещения GMT и летние графики DST):

    1. Admirals Markets
    2. FxPro
    3. RannForex
    4. EXNESS
    5. FXOpen
    6. IC Markets
    7. Octa Markets
    8. Tickmill
    9. XM Global

    Индикатор должен корректно работать и у других брокеров.


    Примечание о совместимости с тестером стратегий

    При тестировании в тестере стратегийTimeGMT() всегда равно симулированному серверному времениTimeTradeServer().

    Библиотека TimeZoneInfo рассчитывает правильное время в часовых поясах на основе "истинного" GMT путем анализа истории котировок H1, а не на основе времени, возвращаемого вызовом встроенной функции TimeGMT.

    Если входной параметр "Load XAUUSD symbol for estimation of the server's TZ/DST" установлен в TRUE: то в тестере стратегий переключение dst может происходить на час позже.


