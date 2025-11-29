Ставь лайки и следи за новостями
Determine Broker's Daylight (DST) schedule - скрипт для MetaTrader 5
- 180
Скрипт для определения того, придерживается ли ваш брокер американского, британского или австралийского летнего времени (DST).
Скрипт сканирует бары графика H1 текущего графика в ожидаемые даты смены светового дня и, сравнивая изменения времени сервера (бара) на этих барах, может определить график DST вашего брокера.
Алгоритм прост и быстр. Кроме того, он корректно работает в тестере стратегий, поскольку не зависит от реакции цены на события экономического календаря (как другие алгоритмы).
Расписание DST_AU:
- серверное DST начинается в первое воскресенье октября (+1) и заканчивается в первое воскресенье апреля (-1).
- источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney
Расписание DST_UK:
- dst сервера начинается в последнее воскресенье марта (+1) и заканчивается в последнее воскресенье октября (-1)
- источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london
Расписание DST_US:
- dst сервера начинается во второе воскресенье марта (+1) и заканчивается в первое воскресенье ноября (-1)
- источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york
Расписание DST_NONE:
- сервер не переводит часы на летнее время.
Примеры результатов после запуска скрипта на разных Fx-брокерах:
/*
Сервер : Exness-MT5Trial
Время : 2024.03.13 12:25:13
Смещение : GMT+0
DST_NONE
*/
другой брокер:
/*
Сервер : OctaFX-Demo
Время : 2024.03.14 00:27:05
Смещение : GMT+2
DST_UK : сервер dst начинается в последнее воскресенье марта (+1) и заканчивается в последнее воскресенье октября (-1)
*/
третий брокер:
/*
Сервер : ICMarketsSC-Demo
Время : 2024.03.14 01:42:54
Смещение : GMT+3
DST_US : сервер dst начинается во второе воскресенье марта (+1) и заканчивается в первое воскресенье ноября (-1)
*/
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/48650
