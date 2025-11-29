Скрипт для определения того, придерживается ли ваш брокер американского, британского или австралийского летнего времени (DST).

Скрипт сканирует бары графика H1 текущего графика в ожидаемые даты смены светового дня и, сравнивая изменения времени сервера (бара) на этих барах, может определить график DST вашего брокера.

Алгоритм прост и быстр. Кроме того, он корректно работает в тестере стратегий, поскольку не зависит от реакции цены на события экономического календаря (как другие алгоритмы).

Расписание DST_AU:

серверное DST начинается в первое воскресенье октября (+1) и заканчивается в первое воскресенье апреля (-1).

источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





Расписание DST_UK:

dst сервера начинается в последнее воскресенье марта (+1) и заканчивается в последнее воскресенье октября (-1)

источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london





Расписание DST_US:

dst сервера начинается во второе воскресенье марта (+1) и заканчивается в первое воскресенье ноября (-1)

источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york





Расписание DST_NONE:

сервер не переводит часы на летнее время.





Примеры результатов после запуска скрипта на разных Fx-брокерах:

другой брокер:

третий брокер:











