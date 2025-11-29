CodeBaseРазделы
Скрипты

Determine Broker's Daylight (DST) schedule - скрипт для MetaTrader 5

Опубликован:
Скрипт для определения того, придерживается ли ваш брокер американского, британского или австралийского летнего времени (DST).

Скрипт сканирует бары графика H1 текущего графика в ожидаемые даты смены светового дня и, сравнивая изменения времени сервера (бара) на этих барах, может определить график DST вашего брокера.

Алгоритм прост и быстр. Кроме того, он корректно работает в тестере стратегий, поскольку не зависит от реакции цены на события экономического календаря (как другие алгоритмы).

Расписание DST_AU:

  • серверное DST начинается в первое воскресенье октября (+1) и заканчивается в первое воскресенье апреля (-1).
  • источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney


Расписание DST_UK:

  • dst сервера начинается в последнее воскресенье марта (+1) и заканчивается в последнее воскресенье октября (-1)
  • источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london


Расписание DST_US:

  • dst сервера начинается во второе воскресенье марта (+1) и заканчивается в первое воскресенье ноября (-1)
  • источник: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york


Расписание DST_NONE:

  • сервер не переводит часы на летнее время.


Примеры результатов после запуска скрипта на разных Fx-брокерах:

/*
 Сервер : Exness-MT5Trial
 Время : 2024.03.13 12:25:13
 Смещение : GMT+0
 DST_NONE
*/

другой брокер:

/*
 Сервер : OctaFX-Demo
 Время : 2024.03.14 00:27:05
 Смещение : GMT+2
 DST_UK : сервер dst начинается в последнее воскресенье марта (+1) и заканчивается в последнее воскресенье октября (-1)
*/

третий брокер:

/*
 Сервер : ICMarketsSC-Demo
 Время : 2024.03.14 01:42:54
 Смещение : GMT+3
 DST_US : сервер dst начинается во второе воскресенье марта (+1) и заканчивается в первое воскресенье ноября (-1)
*/




