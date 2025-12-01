Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ErrorDescription - Обновленная библиотека - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 135
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В этой библиотеке собраны краткие описания для каждой из ошибок, присутствующих в MQL5 Reference. Она будет часто обновляться, так как в официальную документацию постоянно добавляются новые ошибки
Последнее обновление: 2024-02-29
Пример использования:
(Не забудьте скопировать файлErrorDescription2.mq5 в папку \MetaTrader 5\MQL5\Include)
В ближайшее время я опубликую библиотеку с классом, который упрощает использование ошибок в MQL5, в том числе упрощает отчет пользователя об ошибке, например, с помощью метода Raise(my_error).
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/48431
Простая обсерватория по отдельным валютам.Wick or Body High Low
Ищет High Low на основе фитиля или тела в видимых барах графика
Легкий CVD (Cumulative Volume Delta) для MT5 - на основе M1, показывает давление на покупку/продажу в виде свечей с возможностью сброса.Local Timezones and Local Session Hours
Класс для доступа к местному времени для указанного местоположения, а также к информации о часовом поясе и часах местной торговой сессии.