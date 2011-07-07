Автор: Andrey N. Bolkonsky



Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Сложный моментум по максимумам и минимумам - это разность между q-периодными моментумом ап-тренда и q-периодным моментумом даун-тренда. Знак сложного моментума по максимумам и минимумам указывает на тенденцию изменения цены: положительный HLM - тенденция роста цены (повышательный тренд), отрицательный - тенденция снижения цены (понижательный тренд).

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_HLM.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау

Расчет:



Формула сложного q-периодного моментума по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum):

HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)



где:

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;

HMU(q) - моментум ап-тренда за период q;

LMD(q) - моментум даун-тренда за период q.

Формула сглаженного сложного q-периодного моментума по максимума и минимумам (виртуальное закрытие):



HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)



где:

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;

HMU(q) - моментум ап-тренда за период q;

LMD(q) - моментум даун-тренда за период q;

HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам;

EMA(HLM(q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к сложному q-периодному моментуму по максимумам и минимумам;

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

q - период, по которому вычисляется HLM (по умолчанию q=2);

r - период 1-й EMA, применительно к HLM (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3).