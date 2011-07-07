Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Сложный моментум по максимумам и минимумам Blau_HLM - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3675
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Сложный моментум по максимумам и минимумам - это разность между q-периодными моментумом ап-тренда и q-периодным моментумом даун-тренда. Знак сложного моментума по максимумам и минимумам указывает на тенденцию изменения цены: положительный HLM - тенденция роста цены (повышательный тренд), отрицательный - тенденция снижения цены (понижательный тренд).
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_HLM.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау
Расчет:
Формула сложного q-периодного моментума по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum):
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
где:
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;
- HMU(q) - моментум ап-тренда за период q;
- LMD(q) - моментум даун-тренда за период q.
Формула сглаженного сложного q-периодного моментума по максимума и минимумам (виртуальное закрытие):
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)
где:
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;
- HMU(q) - моментум ап-тренда за период q;
- LMD(q) - моментум даун-тренда за период q;
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам;
- EMA(HLM(q),r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к сложному q-периодному моментуму по максимумам и минимумам;
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
- q - период, по которому вычисляется HLM (по умолчанию q=2);
- r - период 1-й EMA, применительно к HLM (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
Эргодический CSI-осциллятор Уильяма Блау.Эргодический CMI-осциллятор Blau_Ergodic_CMI
Эргодический CMI-осциллятор Уильяма Блау.
Индекс направленного тренда (Directional Trend Index, DTI) Уильяма Блау.Эргодический DTI-осциллятор Blau_Ergodic_DTI
Эргодический DTI-осциллятор (Directional Trend Index) Уильяма Блау.