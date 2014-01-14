Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Composite High/Low Momentum Blau_HLM - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Composite High-Low Momentum es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_HLM.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Indicador Composite High-Low Momentum de William Blau
Cálculo:
The Composite High/Low Momentum es calculado de la siguiente manera:
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
donde:
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;
- HMU(q) - Up Trend Momentum Momentum (barras q);
- LMD(q) - Down Trend Momentum (barras q).
smoothed Composite High/Low Momentum es calculado de la siguiente manera:
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)
donde:
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;
- HMU(q) - Up Trend Momentum Momentum (barras q);
- LMD(q) - Down Trend Momentum (barras q);
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;
- EMA(HLM(q),r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a Composite High/Low Momentum;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de HLM (por defecto q=2);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a HLM (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/382
