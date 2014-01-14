Autor: Andrey N. Bolkonsky



Composite High-Low Momentum es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_HLM.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\





Indicador Composite High-Low Momentum de William Blau



Cálculo:

The Composite High/Low Momentum es calculado de la siguiente manera:

HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)



donde:

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;

HMU(q) - Up Trend Momentum Momentum (barras q);

LMD(q) - Down Trend Momentum (barras q).

smoothed Composite High/Low Momentum es calculado de la siguiente manera:



HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)



donde:

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Up Trend Momentum y Down Trend Momentum;

HMU(q) - Up Trend Momentum Momentum (barras q);

LMD(q) - Down Trend Momentum (barras q);

HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum;

EMA(HLM(q),r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a Composite High/Low Momentum;

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de HLM (por defecto q=2);

r - periodo de la 1ª EMA, aplicada a HLM (por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);

u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3).