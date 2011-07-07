Ставь лайки и следи за новостями
Эргодический DTI-осциллятор Blau_Ergodic_DTI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3373
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Эргодический DTI-осциллятор (основан на индексе направленного тренда) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_DTI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Эргодический DTI-осциллятор Уильяма Блау
Расчет:
Определение эргодического DTI-осциллятора:
Ergodic_DTI(q,r,s,u) = DTI(q,r,s,u)
SignalLine(q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_DTI(q,r,s,u) ,ul)
где:
- Ergodic_DTI() - эргодика - индекс направленного тренда DTI(q,r,s,u);
- SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;
- ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.
- графическое построение #0 - эргодика (индекс направленного тренда):
- q - период, по которому вычисляется DTI (по умолчанию q=2);
- r - период 1-й EMA, применительно к DTI (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- графическое построение #1 - сигнальная линия:
- ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).
