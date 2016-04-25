コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Composite High/Low Momentum Blau_HLM - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrey F. Zelinsky
ビュー:
1064
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blau_hlm.mq5 (6.44 KB)
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

Composite High-Low Momentum は William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

  • WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
  • Blau_HLM.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau によるComposite High-Low Momentum インディケータ

William Blau によるComposite High-Low Momentum インディケータ

計算：

Composite High/Low Momentum は下記のように計算されます。

HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)

ここで

  • q - Up Trend Momentum and Down Trend Momentum の計算に使われるバーの数
  • HMU(q) - Up Trend Momentum（qバー）
  • LMD(q) - Down Trend Momentum（qバー）

平滑化された Composite High/Low Momentum は下記のように計算されます。

HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)

ここで

  • q - Up Trend Momentum and Down Trend Momentum の計算に使われるバーの数
  • HMU(q) - Up Trend Momentum（qバー）
  • LMD(q) - Down Trend Momentum（qバー）
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum
  • EMA(HLM(q),r) - Composite High/Low Momentum に適応された1番目の平滑化 EMA(r)
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)
入力パラメータ
  • q - HLMの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=2）
  • r - HLMに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
  • s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
  • u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)
注意事項：
  • q>0
  • r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1)

