CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Эргодический CMI-осциллятор Blau_Ergodic_CMI - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2896
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Эргодический CMI-осциллятор (основан на индексе моментума свечи) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_CMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Эргодический CMI-осциллятор Уильяма Блау

Эргодический CMI-осциллятор Уильяма Блау

Расчет:

Определение эргодического CMI-осциллятора:

Ergodic_CMI(price1,price2,q,r,s,u) = CMI(price1,price2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)

где:

  • Ergodic_CMI() - эргодика - индекс моментума свечи CMI(price1,price2,q,r,s,u);
  • SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;
  • ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.
Входные параметры:
  • графическое построение #0 - эргодика (индекс моментума свечи):
    • q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
    • r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
    • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
    • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
  • графическое построение #1 - сигнальная линия:
    • ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);
  • AppliedPrice1 - тип цены [закрытия] (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - тип цены [открытия] (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u+ul-4+1).

Индикатор индекса свечи Blau_CSI Индикатор индекса свечи Blau_CSI

Индикатор индекса свечи (Candlestick Index, CSI) Уильяма Блау.

Индикатор индекса моментума свечи Blau_CMI Индикатор индекса моментума свечи Blau_CMI

Индикатор индекса моментума свечи (Candle Momentum Index, CMI) Уильяма Блау.

Эргодический CSI-осциллятор Blau_Ergodic_CSI Эргодический CSI-осциллятор Blau_Ergodic_CSI

Эргодический CSI-осциллятор Уильяма Блау.

Сложный моментум по максимумам и минимумам Blau_HLM Сложный моментум по максимумам и минимумам Blau_HLM

Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау.