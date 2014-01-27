请观看如何免费下载自动交易
复合最高价/最低价动量 Blau_HLM - MetaTrader 5脚本
复合最高价/最低价动量由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_HLM.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 的复合最高价/最低价动量指标
计算:
复合最高价/最低价动量计算如下:
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
此处:
- q - 柱线数量, 用于计算上行趋势动量和下行趋势动量;
- HMU(q) - 上行趋势动量 (q 柱线);
- LMD(q) - 下行趋势动量 (q 柱线).
复合最高价/最低价动量的平滑计算如下:
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)
此处:
- q - 柱线数量, 用于计算上行趋势动量和下行趋势动量;
- HMU(q) - 上行趋势动量 (q 柱线);
- LMD(q) - 下行趋势动量 (q 柱线);
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 复合最高价/最低价动量;
- EMA(HLM(q),r) - 第一平滑 - EMA (r), 应用于复合最高价/最低价动量;
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。
- q - 柱线数量, 用于计算 HLM (省缺 q=2);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于 HLM (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 = (q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/382
