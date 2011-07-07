CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индекс направленного тренда Blau_DTI - индикатор для MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3845
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
blau_dti.mq5 (11.55 KB) просмотр
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.56 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс направленного тренда (нормированный сглаженный сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индекс направленного тренда (Directional Trend Index, DTI) - это индикатор нормированного сложного q-периодного моментума по максимумам и минимумам (нормированный сглаженный HLM). Величины сглаженного HLM приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]).

Каждая величина сглаженного HLM нормируется на величину сглаженного HLM, взятую по абсолютному значению. Нормировка позволяет интерпретировать значение DTI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

  • WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
  • Blau_DTI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Индекс направленного тренда Directional Trend Index, DTI) Уильяма Блау.

Индекс направленного тренда Directional Trend Index, DTI) Уильяма Блау.


Расчет:

Формула индекса направленного тренда (Directional Trend Index):

                       100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u)             100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
                         EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

если EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, то DTI(price,q,r,s,u)=0

где:
  • q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментумов ап-тренда и даун-тренда;
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - сложный q-периодный моментум по максимумам и минимумам;
  • |HLM(q)| - абсолютное значение HLM(q);
  • HLM(q,r,s,u) - трижды сглаженный HLM(q);
  • EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям
    1. к HLM(q)
    2. к абсолютному значению HLM(q);
  • EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
Входные параметры:
  • q - период, по которому вычисляется HLM (по умолчанию q=2);
  • r - период 1-й EMA, применительно к HLM (по умолчанию r=20);
  • s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
  • u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3).
Ограничения:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
  • минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).

Сложный моментум по максимумам и минимумам Blau_HLM Сложный моментум по максимумам и минимумам Blau_HLM

Сложный моментум по максимумам и минимумам (Composite High-Low Momentum) Уильяма Блау.

Эргодический CSI-осциллятор Blau_Ergodic_CSI Эргодический CSI-осциллятор Blau_Ergodic_CSI

Эргодический CSI-осциллятор Уильяма Блау.

Эргодический DTI-осциллятор Blau_Ergodic_DTI Эргодический DTI-осциллятор Blau_Ergodic_DTI

Эргодический DTI-осциллятор (Directional Trend Index) Уильяма Блау.

AMkA AMkA

Адаптивная скользящая средняя Перри Кауфмана с расстановкой индикативных сигнальных точек на самом мувинге на основе стандартного среднеквадратичного отклонения.