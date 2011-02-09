CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendMagic - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Gritsay | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор Trend Magic. Для расчета индикатора используются индикаторы Commodity Channel Index (CCI) с периодом 50 и Average True Range (ATR) с периодом 5.

Индикатор Trend Magic

eKeyboardTrader eKeyboardTrader

Эксперт для выполнения основных торговых действий с клавиатуры.

Мультивалютный обработчик событий OnTick(string symbol) Мультивалютный обработчик событий OnTick(string symbol)

Упрощенная реализация полноценного мультивалютного режима в MetaTrader 5. Нет необходимости вникать в то, как это работает. Минимум простых настроек. Максимум удобства для пользователей. Работает в тестере.

cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP

Класс для создания и отображения изображений в формате BMP.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

Пример создания кнопки с помощью объекта OBJ_BITMAP_LABEL.