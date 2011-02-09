Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendMagic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9342
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Trend Magic. Для расчета индикатора используются индикаторы Commodity Channel Index (CCI) с периодом 50 и Average True Range (ATR) с периодом 5.
eKeyboardTrader
Эксперт для выполнения основных торговых действий с клавиатуры.Мультивалютный обработчик событий OnTick(string symbol)
Упрощенная реализация полноценного мультивалютного режима в MetaTrader 5. Нет необходимости вникать в то, как это работает. Минимум простых настроек. Максимум удобства для пользователей. Работает в тестере.
cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP
Класс для создания и отображения изображений в формате BMP.Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA
Пример создания кнопки с помощью объекта OBJ_BITMAP_LABEL.