Exp_CronexDeMarker - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_CronexDeMarker построен на основе сигналов осциллятора CronexDeMarker.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.
Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CronexDeMarker.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на USDCHF H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Эксперт Exp_CronexAC построен на основе сигналов осциллятора CronexAC.Exp_CronexAO
Эксперт Exp_CronexAO построен на основе сигналов осциллятора CronexAO.
Индикатор CronexAO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundCandle_CronexAO_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами облака индикатора CronexAO.