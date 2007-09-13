CodeBaseРазделы
Индикаторы

Laguerre MinusDi - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9961
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Emerald King / transport_david .

Индикатор Laguerre MinusDi.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7320

