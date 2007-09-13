Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Laguerre MinusDi - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9961
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Emerald King / transport_david .
Индикатор Laguerre MinusDi.
Индикатор Laguerre MinusDi.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7320
Linear Price Bar
Индикатор indicator Linear Price Bar.BLines_Profi_v1
Индикатор BLines Profi v1.
Laguerre RSI
Индикатор Laguerre RSI.EMAOsMA
Индикатор EMA OsMA.