Индикаторы

ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

MetaQuotes
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3975
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Описание:

Оптимизированный по скорости работы первоначальный вариант индикатора ZigZag из стандартного комплекта клиентского терминала MetaTrader 4, каким он был до последующих преобразований плюс оптимизация кода для его максимально быстрого выполнения.

На момент написания индикатор работал в восемь раз быстрее чем аналогичный вариант, входящий в состав клиентского терминала MetaTrader 5. Индикатор представлен в двух вариантах кода - одноцветном и двухцветном.

