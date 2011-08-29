Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3975
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Оптимизированный по скорости работы первоначальный вариант индикатора ZigZag из стандартного комплекта клиентского терминала MetaTrader 4, каким он был до последующих преобразований плюс оптимизация кода для его максимально быстрого выполнения.
На момент написания индикатор работал в восемь раз быстрее чем аналогичный вариант, входящий в состав клиентского терминала MetaTrader 5. Индикатор представлен в двух вариантах кода - одноцветном и двухцветном.
Индикатор Волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) определяет волатильность на основе ширины диапазона между минимумом и максимумом. В этом варианте популярного индикатора имеется возможность выбора алгоритма усреднения из десяти возможных вариантов.Комплект уровней Келтнера
Комплект уровней Келтнера, построенный на основе универсального сглаживания.
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с выбором алгоритма усреднения.AT_CF
Четыре цифровых фильтра, составляющих основу метода AT&CF В.Кравчука в одном отдельном окне.