Эксперт Exp_FisherCGOscillator построен на основе сигналов осциллятора FisherCGOscillator.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение основной и сигнальной линий индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора FisherCGOscillator.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
