Определение:

Коэффициент корреляции Пирсона — это ковариация двух переменных, поделенная на произведение их стандартных отклонений, Определение включает в себя так называемый "момент", т.е среднее (см Момент) произведения скорректированных случайных величин, отсюда упоминание момента в названии. Более подробное описание: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

В этой версии:

В этой версии рассчитывается коэффициент по самому символу, а также коэффициент корреляции двух символов.

Если в параметре "Second symbol" установлено пустое значение, используется символ текущего графика. В этом случае значение параметра "Lag" должно быть больше 0, иначе результат всегда будет равен 0.

Также в параметре "Second symbol" можно указать любой существующий символ, отличный от символа текущего графика. В этом случае параметр "Lag" надо установить в значение 0 (для расчета корреляции соответствующих баров), но также можно установить задержку - тогда данные по второму символу будут запаздывать.