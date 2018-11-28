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Индикаторы

Pearson coefficient - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Определение:

Коэффициент корреляции Пирсона — это ковариация двух переменных, поделенная на произведение их стандартных отклонений, Определение включает в себя так называемый "момент", т.е среднее (см Момент) произведения скорректированных случайных величин, отсюда упоминание момента в названии. Более подробное описание: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

В этой версии:

В этой версии рассчитывается коэффициент по самому символу, а также коэффициент корреляции двух символов.

  • Если в параметре "Second symbol" установлено пустое значение, используется символ текущего графика. В этом случае значение параметра "Lag" должно быть больше 0, иначе результат всегда будет равен 0.
  • Также в параметре "Second symbol" можно указать любой существующий символ, отличный от символа текущего графика. В этом случае параметр "Lag" надо установить в значение 0 (для расчета корреляции соответствующих баров), но также можно установить задержку - тогда данные по второму символу будут запаздывать.

Использование:

Как любой индикатор корреляции - расхождение ожидаемой корреляции может служить сигналом (при торговле по корреляции)

Примеры:

Текущий символ с отставанием в 1 бар


Другой символ с задержкой 0


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22339

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