Описание:

Это LWMA, линейно-взвешенная скользящая средняя. Вместо одного цикла расчета LWMA индикатор производит два цикла. Получаются значения более сглаженные, чем в оригинальном LWMA.

Использование:

Его можно использовать обычным способом: поскольку значения являются сглаженными, каждое изменение цвета можно рассматривать как потенциальный сигнал.