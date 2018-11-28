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Double weighted moving average - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Это LWMA, линейно-взвешенная скользящая средняя. Вместо одного цикла расчета LWMA индикатор производит два цикла. Получаются значения более сглаженные, чем в оригинальном LWMA.
Использование:
Его можно использовать обычным способом: поскольку значения являются сглаженными, каждое изменение цвета можно рассматривать как потенциальный сигнал.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22354
DWMA with JMA ribbon
DWMA with JMA ribbonRSX range expansion index
Индекс расширения диапазона RSX
Mogalef bands
Индикатор Mogalef BandsPearson coefficient
Коэффициент Пирсона