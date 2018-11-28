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Индикаторы

Double weighted moving average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1368
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Описание:

Это LWMA, линейно-взвешенная скользящая средняя. Вместо одного цикла расчета LWMA индикатор производит два цикла. Получаются значения более сглаженные, чем в оригинальном LWMA.

Использование:

Его можно использовать обычным способом: поскольку значения являются сглаженными, каждое изменение цвета можно рассматривать как потенциальный сигнал.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22354

DWMA with JMA ribbon DWMA with JMA ribbon

DWMA with JMA ribbon

RSX range expansion index RSX range expansion index

Индекс расширения диапазона RSX

Mogalef bands Mogalef bands

Индикатор Mogalef Bands

Pearson coefficient Pearson coefficient

Коэффициент Пирсона