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Индикаторы

Step chart RSI of average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание:

RSI (Индекс относительной силы), разработанный У.Уайлдером, — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (обычно используется пересечение уровней), которые RSI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой индикатор RSI с использованием двух фильтров.

В этой версии:

Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в % от RSI, означает минимальное изменение RSI, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация RSI (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете RSI и фильтр итоговых результатов RSI по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:

  • простая скользящая средняя
  • экспоненциальная скользящая средняя
  • сглаженная скользящая средняя
  • линейно взвешенная скользящая средняя

Использование:

Сигнал при смене цвета шагового бара.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22333

Schaff trend CCI Schaff trend CCI

Индикатор Schaff Trend, рассчитывающий CCI

Pearson coefficient Pearson coefficient

Коэффициент Пирсона

Step chart of stochastic of averages Step chart of stochastic of averages

Шаговый график стохастика со скользящей средней

Шаговый график стохастика Шаговый график стохастика

Шаговый график стохастика