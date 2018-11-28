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Step chart RSI of average - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
RSI (Индекс относительной силы), разработанный У.Уайлдером, — очень популярный и широко используемый индикатор. Иногда используется вместе с фильтрами ложных сигналов (обычно используется пересечение уровней), которые RSI может генерировать в некоторых рыночных условиях. Данный индикатор представляет собой индикатор RSI с использованием двух фильтров.
В этой версии:
Для фильтрации используется шаговый график - он уменьшает количество сигналов RSI и пытается сделать использование его проще и безопаснее. Размер шага указывается в % от RSI, означает минимальное изменение RSI, которое следует считать существенным. Также для предварительной фильтрации цен, используемых в стохастике, можно использовать скользящую среднюю. Таким образом происходит двойная фильтрация RSI (предварительная фильтрация цены перед использованием в расчете RSI и фильтр итоговых результатов RSI по шаговому графику). Доступны следующие версии скользящих средних:
- простая скользящая средняя
- экспоненциальная скользящая средняя
- сглаженная скользящая средняя
- линейно взвешенная скользящая средняя
Использование:
Сигнал при смене цвета шагового бара.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22333
Индикатор Schaff Trend, рассчитывающий CCIPearson coefficient
Коэффициент Пирсона
Шаговый график стохастика со скользящей среднейШаговый график стохастика
Шаговый график стохастика