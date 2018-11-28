Оригинальный индикатор Schaff Trend Cycle:

Schaff Trend Cycle — циклический осциллятор, рассчитываемый как стохастик по линии MАСD с использованием циклов. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта. На состояние графика практически не влияют неизбежно возникающие на бирже кратковременные тренды. Однако в случае резкого изменения ситуации по торгам индикатор выдает оповещение о происходящем.

В этой версии:

Вместо стохастика рассчитывает CCI (Commodity Channel Index). Это своего рода эксперимент, показывающий, как поведет себя CCI, если вместо цены использовать MACD (Moving Average Convergence Divergence). Некоторые результаты кажутся полезными, но перед использованием в торговле индикатор нужно тщательно проверить.

Использование:

Можно использовать двумя способами: сигнал при пересечении нулевой линии или при изменении наклона CCI

