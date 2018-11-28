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Индикаторы

Schaff trend CCI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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1978
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Оригинальный индикатор Schaff Trend Cycle:

Schaff Trend Cycle — циклический осциллятор, рассчитываемый как стохастик по линии MАСD с использованием циклов. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта. На состояние графика практически не влияют неизбежно возникающие на бирже кратковременные тренды. Однако в случае резкого изменения ситуации по торгам индикатор выдает оповещение о происходящем.

В этой версии:

Вместо стохастика рассчитывает CCI (Commodity Channel Index). Это своего рода эксперимент, показывающий, как поведет себя CCI, если вместо цены использовать MACD (Moving Average Convergence Divergence). Некоторые результаты кажутся полезными, но перед использованием в торговле индикатор нужно тщательно проверить.

Использование:

Можно использовать двумя способами: сигнал при пересечении нулевой линии или при изменении наклона CCI

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22335

Pearson coefficient Pearson coefficient

Коэффициент Пирсона

Mogalef bands Mogalef bands

Индикатор Mogalef Bands

Step chart RSI of average Step chart RSI of average

Шаговый график RSI со скользящей средней.

Step chart of stochastic of averages Step chart of stochastic of averages

Шаговый график стохастика со скользящей средней