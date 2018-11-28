Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Schaff trend CCI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1978
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Оригинальный индикатор Schaff Trend Cycle:
Schaff Trend Cycle — циклический осциллятор, рассчитываемый как стохастик по линии MАСD с использованием циклов. В результате от данного индикатора разработчикам удалось добиться более стабильных и достоверных результатов работы скрипта. На состояние графика практически не влияют неизбежно возникающие на бирже кратковременные тренды. Однако в случае резкого изменения ситуации по торгам индикатор выдает оповещение о происходящем.
В этой версии:
Вместо стохастика рассчитывает CCI (Commodity Channel Index). Это своего рода эксперимент, показывающий, как поведет себя CCI, если вместо цены использовать MACD (Moving Average Convergence Divergence). Некоторые результаты кажутся полезными, но перед использованием в торговле индикатор нужно тщательно проверить.
Использование:
Можно использовать двумя способами: сигнал при пересечении нулевой линии или при изменении наклона CCI
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22335
Коэффициент ПирсонаMogalef bands
Индикатор Mogalef Bands
Шаговый график RSI со скользящей средней.Step chart of stochastic of averages
Шаговый график стохастика со скользящей средней