定义:

Pearson 的相关系数是两个变量的协方差除以它们标准差的乘积。定义的形式包含了一个 "product moment", 也就是根据平均值调节的随机变量的乘积，所以它的名字叫做 product-moment . 您可以在这里找到更多信息 : https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient

这个版本:

这个版本可以使我们计算交易品种本身的系数，以及计算两个交易品种的相关系数。

当 "Second symbol" 参数设为空值时，就使用当前图表的交易品种。在这种情况下，"Lag" 参数必须设为大于0的值，否则结果将永远是0.

当 "Second symbol" 参数设为有效的交易品种且与当前图表交易品种不同时，就使用那个交易品种。在这种情况下"Lag" 参数应当设为 0 (来计算相关对应的柱) ，但是您也可以引入延迟，请记住第二个交易品种的数据在那种情况下就是有延迟的。