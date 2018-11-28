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Mogalef bands - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Технический индикатор Mogalef Bands проецирует в будущее максимальный, минимальный и медианный уровень с учетом рыночной среды. Индикатор работает с фьючерсами, акциями, индексами и валютами.
Техническое описание:
Индикатор проверяет значения линейной регрессии, сравнивает их с экстремумами прошлых диапазонов отклонений, и если происходит пробитие в каком-либо направлении, он показывает наиболее вероятный диапазон, в котором может двигаться цена.
Использование:
Как цели по пробою или тейк-профит/стоп-лосс.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22352
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