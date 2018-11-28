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Индикаторы

Mogalef bands - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1670
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Описание:

Технический индикатор Mogalef Bands проецирует в будущее максимальный, минимальный и медианный уровень с учетом рыночной среды. Индикатор работает с фьючерсами, акциями, индексами и валютами.

Техническое описание:

Индикатор проверяет значения линейной регрессии, сравнивает их с экстремумами прошлых диапазонов отклонений, и если происходит пробитие в каком-либо направлении, он показывает наиболее вероятный диапазон, в котором может двигаться цена.

Использование:

Как цели по пробою или тейк-профит/стоп-лосс.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/22352

Double weighted moving average Double weighted moving average

Дважды взвешенная скользящая средняя

DWMA with JMA ribbon DWMA with JMA ribbon

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Pearson coefficient Pearson coefficient

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