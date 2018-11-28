Описание:

Технический индикатор Mogalef Bands проецирует в будущее максимальный, минимальный и медианный уровень с учетом рыночной среды. Индикатор работает с фьючерсами, акциями, индексами и валютами.

Техническое описание:

Индикатор проверяет значения линейной регрессии, сравнивает их с экстремумами прошлых диапазонов отклонений, и если происходит пробитие в каком-либо направлении, он показывает наиболее вероятный диапазон, в котором может двигаться цена.

Использование:

Как цели по пробою или тейк-профит/стоп-лосс.