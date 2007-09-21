Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DayChannel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5692
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Гоша Шмель
Индикатор Day Channel.
Индикатор Day Channel.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7268
MTF_MovingAverage
Индикатор MTF Moving Average.StochasticONpricePrice
Разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены.